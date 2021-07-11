Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

Сегодня, 16:29

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Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации.

Врачи, призывая к вакцинации, утверждали, что прививка поможет обезопасить организм от заболевания ковидом, а также убережет от тяжелого течения болезни или летального исхода. Первые их утверждения опровергаются уже давно многочисленными зафиксированными ковидными больными, ранее получившими прививки. Об этом сообщает 59.RU.

Недавно стало известно о пациентке одной из пермских больниц, находящейся в тяжелом состоянии. Причем женщина прошла полный курс вакцинации, а через две недели ей стало настолько плохо, что пришлось госпитализировать. Сейчас больная находится на аппарате ИВЛ.

По словам врача-эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Ирины Фельдблюм, скорее всего, у жительницы Перми не успел сформироваться иммунный ответ, ведь антитела в полной мере вырабатываются не ранее трех недель после последней прививки.

«Очевидно, что встреча с возбудителем у нее произошла раньше, чем сформировался напряженный иммунитет. Во-вторых, возраст пациентки — 60+. С возрастом функция иммунной системы ослабевает, и когда мы проводим иммунизацию против любой инфекции лицам старше 60–65 лет, у многих из них иммунная система не отвечает формированием должного уровня иммунитета, какой формируется у работающего населения до 50 лет», - отметила эксперт.

Такие люди с ослабленным иммунитетом входят в группу риска вместе с теми, кто страдает ожирением и хроническими заболеваниями.

Фельдблюм уточнила, что у пациентки из Перми астма, а люди с такой проблемой обычно находятся на постоянной гормональной терапии. Гормоны, как известно, подавляют выработку иммунитета.

«Если вы поставили первую дозу — это не значит, что вы защищены. У вас только-только начинает работать иммунная система, вакцина распознается клетками. Дальше передается информация об антигене клеткам, которые начинают продуцировать антитела. Иммунный ответ достаточно сложен. Когда мы получили первую дозу, то должны понимать, что мы по-прежнему восприимчивы [к вирусу], и поэтому нужно соблюдать все обычные меры предосторожности», - предупредила врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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