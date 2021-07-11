В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от коронавируса и отказаться от ревакцинации третьей дозой. Как сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, в некоторых странах наметилась тенденция вводить дополнительные дозы вакцины. По ее мнению, пока не стоит прибегать к подобному, хотя через год или два об этом можно будет задуматься.

Сейчас необходимо обеспечить вакциной тех, кому не хватает базовых доз, заметила представитель ВОЗ. Сваминатан также сказала, что не стоит смешивать различные типы двухдозных вакцин. Смешивание разных препаратов — опасная тенденция, так как пока относительно этого нет научных данных, заметила эксперт. Она также добавила, в мире воцарится хаос, если сами граждане будут решать когда и кому вводить вторую, третью и четвертую дозу.

Как правило, многие специалисты призывают прививаться двумя компонентами одной и той же вакцины.

Сваминатан добавила, что вопрос о ревакцинации должен решаться на основе научных данных, а не на заявлениях компаний.

Отметим, что некоторое время назад в Минздраве РФ заявили, что вакцинированным «Спутником V» придется сделать позже повторную прививку другим препаратом.

Ранее ВОЗ отметили, что вакцинированные люди в случае заражения штаммом «Дельта» болеют в легкой форме или бессимптомно. Также было сказано, что число госпитализаций и смертельных исходов растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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