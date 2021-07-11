Планирующим прививку против гриппа дали совет: вакцинация от коронавируса может помешать

Медики предупредили: вакцинация от коронавируса может помешать тем, кто запланировал прививку от гриппа.

Не успела еще прививочная кампания по коронавирусу набрать полные обороты, как вскорости предстоит открывать еще одну - по гриппу. В эпидсезоне 2021-2022 годов в планах Роспотребнадзора значится вакцинация от гриппа не менее 60% всего населения России. Соответствующее постановление обнародовано на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает ЦарьГрад.

Если быть точным, то из этого количества россиян - 60% - специалисты намерены поставить прививки от гриппа в первую очередь людям, входящих в группу риска по заболеванию. Их намерены охватить иммунизацией в количестве не менее 75%.

Если сравнивать с прошлыми эпидсезонами, то в позапрошлом - 2019-2020 годах охват вакцинацией от гриппа составлял 45%.

На фоне этого специалисты Роспотребнадзора предупредили, что делать прививку от гриппа ранее, чем через месяц после прививок от других инфекций, нельзя. Сюда же относится и вакцинация от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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