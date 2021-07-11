Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

Сегодня, 18:34

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Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19
Врач-вирусолог Евгений Тимаков

Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассказал, что не смогут вакцинироваться люди из групп риска в период обострения хронических болезней, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии.

Получить временный медотвод смогут те, у кого в день, когда они планируют вакцинироваться, повысилось артериальное давление, либо уровень сахара в крови, либо возникли какие-то другие острые проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

«Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке, нужно ли сдавать какие-то анализы, и, соответственно, получает или разрешение на вакцинацию, или отвод от вакцинации на какой-то срок», - рассказал Тимаков.

Он отметил, что медотвод может дать врач терапевт при вакцинации.

Но причин для медотводов в реальности не так много, как может показаться на первый взгляд. Врач, осматривая пациента, принимает решение, можно ли ему вакцинироваться, либо придется отсрочить вакцинацию до стабилизации состояния.

Тимаков подчеркнул, что вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях, хотя в некоторых случаях ставить прививку необходимо с осторожностью.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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