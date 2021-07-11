Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной против коронавируса в ранее заявленный срок. Поэтому Минпромторг обратится к местным властям с просьбой о продлении сроков или введении неофициального моратория на штрафы.

Столичные продовольственные сети успели вакцинировать лишь 25% работников, непродовольственные — 45%. Но московский регион все же может успеть выполнить требования по вакцинации к 15 июля, а вот в остальных регионах сроки сдвигаются. В частности, в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Ростовской, Брянской, Тамбовской, Кемеровской областях, на Сахалине и Алтае наблюдается дефицит вакцин. Как сообщает Минздрав, в гражданский оборот выпущено около 37 миллионов доз, еще около 1,4 миллиона ожидают транзита, но возможна задержка поставок. Наряду с этим в ряде регионов перегружены пункты вакцинации, из-за чего время ожидания процедуры увеличивается.

Между тем темпы вакцинации от коронавируса за последние недели увеличились до 7 раз и в отдельные дни превышают 800 тысяч человек в сутки, пишет kommersant.ru .

Напомним, что в 22 российских регионах введена обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита и других отраслей. Сотрудники должны получить первую дозу вакцины 15–31 июля.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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