Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 19:44

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Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

Вирусологи развенчали миф о деменции из-за прививки от коронавируса.

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн уверенно заявил, что из-за прививки от ковида у человека не могут резко развиться психические расстройства, в том числе и деменция. Об этом сообщает URA.RU.

«Все считают, что если что-то произошло после вакцинации, то это из-за вакцинации, но, в подавляющем большинстве случаев, — нет. То, что происходит после вакцинации, оно бы и так произошло. Если у людей есть какие-то сомнения на этот счет, то должна быть медицинская комиссия, которая будет это разбирать», — утверждает Альтштейн.

Он добавил, что когда проводится массовая вакцинация населения, однозначно присутствуют у кого-либо заболевания, которые потом считают поствакцинальным проявлением.

«Когда идет массовое медицинское воздействие на людей, то никто не отменял обычную патологию, которая у людей всегда есть. И люди принимают то, что с ними случается, за действие вакцины», — резюмировал медик.

Крайне сомнительно, что после вакцинации у человека развивается деменция. Об этом заявил профессор и вирусолог Алексей Аграновский.

«Связано ли это явление с прививкой, сомневаюсь. Для миллионов привитых в РФ и других странах с независимой системой учета осложнений такие явления ни разу не наблюдались. Деменция никак не входит в число осложнений, которые может дать вакцина», — объяснил он.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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