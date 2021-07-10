Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

Сегодня, 00:09

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Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил соотечественникам о типичных ошибках, которые усложняют жизнь после вакцинации.

По словам эксперта, первое правило - воздержание от спиртных напитков. Все дело в том, что спирт подавляют иммунитет, а это напрямую влияет на процесс выработки антител к ковиду. Поэтому так важно полностью отказаться от спиртного трое-четверо суток до и после вакцинации.

Далее следуют рекомендации не осуществлять сильных физических нагрузок, хотя отказываться от прогулок не нужно.

Место укола в первые три дня, безусловно, не нужно тереть мочалкой. А если у человека после вакцинации поднялась температура, то не желательно переохлаждаться и купаться в водоеме, или идти в баню. Возможны нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы.

Зато при хорошем самочувствии окунуться в бассейне или в море, встать под прохладный душ на жаре не только не запрещается, но и рекомендуется.

Что касается еды - особенных ограничений нет. Хотя некоторые специалисты рекомендуют какое-то время воздержаться от жирной пищи и даже посидеть на диете.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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