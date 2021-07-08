Эпидемиолог объяснил, как перчатки защищают от штамма COVID «дельта»

Для того чтобы уменьшить риски заражения индийским штаммом коронавируса, который распространился в России, следует носить защитные маски и не забывать также о перчатках. Известный российский эпидемиолог счел необходимым напомнить гражданам, что стоит защищать не только дыхательные пути, но и руки, так как вирус в том числе способен проникать в организм и через ЖКТ.

«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром. Поэтому дельта-штамм вируса у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», – пояснил в беседе с журналистами Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эпидемиолог призвал не недооценивать важность перчаток. Хотя бы потому, что в день человек ненамеренно дотрагивается до лица и слизистых оболочек от 90 до 360 (!) раз.

Лицам, имеющим противопоказания к ношению перчаток, следует активнее пользоваться антисептиком. И не стоит забывать о чистоте рук - это поможет снизить риск заражения вирусом через желудочно-кишечный тракт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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