Эпидемиолог объяснил, как перчатки защищают от штамма COVID «дельта»

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Для того чтобы уменьшить риски заражения индийским штаммом коронавируса, который распространился в России, следует носить защитные маски и не забывать также о перчатках. Известный российский эпидемиолог счел необходимым напомнить гражданам, что стоит защищать не только дыхательные пути, но и руки, так как вирус в том числе способен проникать в организм и через ЖКТ.
«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром. Поэтому дельта-штамм вируса у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», – пояснил в беседе с журналистами Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Эпидемиолог призвал не недооценивать важность перчаток. Хотя бы потому, что в день человек ненамеренно дотрагивается до лица и слизистых оболочек от 90 до 360 (!) раз.
Лицам, имеющим противопоказания к ношению перчаток, следует активнее пользоваться антисептиком. И не стоит забывать о чистоте рук - это поможет снизить риск заражения вирусом через желудочно-кишечный тракт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell...Подробнее
В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор...Подробнее
Медиамагнат, председатель комиссии по сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций...Подробнее
Жителям Калининградской области стоит более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса и не обращать внимания...Подробнее
Нынешние темпы вакцинации позволят сдержать распространение COVID-19. Профессор, доктор медицинских наук,...Подробнее
Врачи ежедневно в своих беседах с журналистами обращают внимание на то, что коронавирус, особенно его индийский штамм,...Подробнее
Весьма просто можно вычислить индекс лояльности NPS. Тех, кто пользуется лекарством, спрашивают: «Вы бы посоветовали...Подробнее
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все...Подробнее
О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express. Эксперты выяснили,...Подробнее
Комментировать