Мясников рассказал, почему часть общества выступает против вакцинации

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Вакцинация от коронавируса в России буксует преимущественно из-за части общества, которая не желает получать прививку. Главврач столичной клиники Александр Мясников, рассказал, почему так происходит, и раскритиковал ополчившихся против вакцинации россиян.
В своем Telegram он опубликовал пост, в котором ответил, что сама идея, что здоровому человеку вводят препарат, провоцирующий выработку антител, вызывает отторжение. Отказ от вакцинации часто обусловлен тем, что ее рекомендует правительство, считает врач.
Мясников также упомянул, что аптечные витамины показывают увеличение смертности, а биологически активные добавки в 20% случаев становятся причиной развития острых токсических повреждений печени. Используя пиявки, можно получить инфекцию, а гепатопротекторы, иммуностимуляторы и «сосудистые» средства также небезвредны, сказал доктор. Помимо прочего, компьютерная томография нередко провоцирует онкологию. Иными словами, люди охотно идут на множество бестолковых процедур. Мясников также подметил, что общество добровольно курит, употребляет алкоголь, ест сахар и колбасу.
Он также задал вопрос: поднимется ли вал протестов, если россиян обяжут бесплатно выпивать по кружке пива?
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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