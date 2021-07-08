В Петербурге коронавирус совершил «дагестанский отскок»

В Петербурге наблюдается так называемый дагестанский отскок по коронавирусу. Речь идет о статистическом эффекте, который был впервые замечен в прошлом году в Дагестане. Это случай, когда количество зарегистрированных больных сильно отстает от числа выздоравливающих и в результате получается, что за день заражается гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может так произойти, что активных новых случаев вообще не останется. Как отмечают эксперты, данные по количеству заболевших не прекращают фальсифицировать, в результате чего наблюдаются вот такие скачки в статистике.

Согласно последним сведениям, в Санкт-Петербурге осталось 711 больных коронавирусом, при этом занятыми остаются 10 тысяч коек.

С начала пандемии в городе выявлено 485 943 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 467 942 пациента, скончались 17 290. За минувшие сутки в Северной столице выявлен 1951 новый случай заболевания.

Как отмечает независимый аналитик Алексей Куприянов, сейчас в Санкт-Петербурге заражается гораздо меньше людей, чем выздоравливает, пишет fontanka.ru . По его расчетам, в городе каждые сутки выявляют от 4000 до 6000 новых случаев заражения COVID-19, но никак не 3000 тысяч. Куприянов выразил надежду, что эффект от новой волны пандемии не растянется по времени, как зимой. Ранее аналитик сообщал о несоответствии между числом официальных заболевших и количеством смертей. Также он предложил измерять масштаб пандемии с помощью эпидномеров.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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