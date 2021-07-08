В Петербурге коронавирус совершил «дагестанский отскок»

Вчера, 23:09

0

Image 16+
В Петербурге коронавирус совершил «дагестанский отскок»

В Петербурге наблюдается так называемый дагестанский отскок по коронавирусу. Речь идет о статистическом эффекте, который был впервые замечен в прошлом году в Дагестане. Это случай, когда количество зарегистрированных больных сильно отстает от числа выздоравливающих и в результате получается, что за день заражается гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может так произойти, что активных новых случаев вообще не останется. Как отмечают эксперты, данные по количеству заболевших не прекращают фальсифицировать, в результате чего наблюдаются вот такие скачки в статистике.

Согласно последним сведениям, в Санкт-Петербурге осталось 711 больных коронавирусом, при этом занятыми остаются 10 тысяч коек.

С начала пандемии в городе выявлено 485 943 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 467 942 пациента, скончались 17 290. За минувшие сутки в Северной столице выявлен 1951 новый случай заболевания.

Как отмечает независимый аналитик Алексей Куприянов, сейчас в Санкт-Петербурге заражается гораздо меньше людей, чем выздоравливает, пишет fontanka.ru . По его расчетам, в городе каждые сутки выявляют от 4000 до 6000 новых случаев заражения COVID-19, но никак не 3000 тысяч. Куприянов выразил надежду, что эффект от новой волны пандемии не растянется по времени, как зимой. Ранее аналитик сообщал о несоответствии между числом официальных заболевших и количеством смертей. Также он предложил измерять масштаб пандемии с помощью эпидномеров.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге коронавирус совершил «дагестанский отскок»

Вчера, 23:09

Глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса все население России

Вчера, 16:44

Онищенко предложил непривитым от COVID-19 «чистить картошку на кухне»

Вчера, 16:34

В Минздраве рассказали, как получить медотвод от вакцинации от коронавируса

Вчера, 15:09

Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян

Вчера, 14:14

Daily Express назвал простые привычки, способствующие долголетию

Вчера, 08:29

Американский профессор Питер Маккалоу раскрыл истинные цели вакцинации от COVID-19

8-07-2021, 15:44

«За» и «против»: медиамагнат Черепахин разобрал плюсы и минусы вакцинации

8-07-2021, 14:34

Врач-инфекционист Малышев: при нынешних темпах вакцинации ситуация с коронавирусом COVID-19 не ухудшится

8-07-2021, 10:39

Ученый из Новосибирска предупредил о риске заражения COVID-19 после прививки

8-07-2021, 09:14

Мясников объяснил, зачем вакцинировать подростков от COVID-19

7-07-2021, 23:19

Академик Зверев усомнился в широкой распространенности дельта-штамма коронавируса в России

7-07-2021, 21:09

Врач Доленко объяснил россиянам, почему иногда после прививки от коронавируса антитела не появляются

7-07-2021, 19:14

Главный инфекционист НСО Позднякова раскрыла, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

7-07-2021, 17:19

Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

7-07-2021, 16:24

Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

7-07-2021, 14:34

Заболевших после первой прививки от коронавируса в Роспотребнадзоре призвали подождать со второй

7-07-2021, 12:24

Главный терапевт РФ Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от COVID-19

7-07-2021, 11:54

Роспотребнадзор опроверг заявление новосибирского врача о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

7-07-2021, 11:39

Вирусолог Чепурнов раскритиковал Роспотребнадзор

7-07-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»

8-07-2021, 19:09

0

Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...

Подробнее
Российский президент Путин потребовал подготовить экономику страны к войне

Российский президент Путин потребовал подготовить экономику страны к войне

7-07-2021, 15:54

0

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под Стратегией национальной безопасности страны, где речь идет в...

Подробнее
Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

7-07-2021, 16:24

0

Отсутствие жестких антиковидных мер в условиях безудержного распространения штамма дельта-плюс приведет к существенному...

Подробнее
Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

7-07-2021, 09:44

0

Франция и Италия собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда профессий. И это притом,...

Подробнее
Американский профессор Питер Маккалоу раскрыл истинные цели вакцинации от COVID-19

Американский профессор Питер Маккалоу раскрыл истинные цели вакцинации от COVID-19

8-07-2021, 15:44

0

В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор...

Подробнее
Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

7-07-2021, 14:34

0

Россиянам следует выбирать для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, не слишком жаркие дни. Также желательно...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

8-07-2021, 08:14

0

Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell...

Подробнее
Главный инфекционист НСО Позднякова раскрыла, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

Главный инфекционист НСО Позднякова раскрыла, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

7-07-2021, 17:19

0

Главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, кому не стоит проходить вакцинацию от...

Подробнее
«За» и «против»: медиамагнат Черепахин разобрал плюсы и минусы вакцинации

«За» и «против»: медиамагнат Черепахин разобрал плюсы и минусы вакцинации

8-07-2021, 14:34

0

Медиамагнат, председатель комиссии по сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций...

Подробнее
Главный терапевт РФ Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от COVID-19

Главный терапевт РФ Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от COVID-19

7-07-2021, 11:54

0

Главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практики, глава Федерального консультационного центра...

Подробнее