Глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса все население России

Сегодня, 16:44

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Глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса все население России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая сегодня, девятого июля, в эфире телеканала «Россия-1», сделала резонансное заявление о вакцинации: привить от коронавируса надо все население страны. Тогда, по ее словам, РФ станет самой передовой страной в борьбе с вирусом, передает газета «Известия».

«Я считаю, что нам необходимо предпринять несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — так ответила Анна Попова на вопрос о том, опыт каких государств в борьбе с вирусом, пандемию которого переживает мир, она могла бы назвать эффективным.

Заметим, что в данный момент темпы вакцинации от коронавируса не устраивают власти страны. В РФ много противников вакцинации, хотя и желающих защитить себя и своих родных посредством вакцины достаточно. Полностью привились, как следует из вчерашнего доклада вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании у президента России Владимира Путина, 18,5 миллионов человек.

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране несколько замедлился, но ситуация все равно продолжает оставаться довольно напряженной. Говорить о том, что вирус отступил, еще рано.

Сейчас, по словам Голиковой, чаще всего новые случаи коронавируса выявляются у россиян 18-49 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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