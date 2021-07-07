Онищенко предложил непривитым от COVID-19 «чистить картошку на кухне»

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Бывший главный санитарный врач Москвы, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ходе собственной пресс-конференции высказал мнение по поводу вакцинации. Он уверен, если бы и в России по примеру Китая организовали локдаун, нынешней ситуации с вирусом бы не было. Теперь же у россиян есть один путь избавления от возбудителя: своевременно организовать массовую вакцинацию. Об этом сообщает «МК».
«...Кстати, китайцы не объявляли локдаун, они просто закрыли провинцию, в которой была вспышка, и обследовали всех до единого жителей. В России мы этого сделать не могли. И ещё одна особенность китайского подхода: если выявлено заболевание, значит, нужно обследовать всех контактных. Это классика эпидемиологии, это профессионально», – рассказал Онищенко.
Сейчас коронавирус все активнее затрагивает другие слои населения, а не только пожилых людей, как это было раньше. Бороться с вирусом можно только вакциной. Онищенко подчеркнул, что слова о ее бесполезности - «чистой воды лукавство».
По словам эксперта, в первую очередь защищать от вируса нужно людей из группы риска и однозначно - всю сферу обслуживания, поскольку их круг общения огромен, а следовательно, и заразить они могут многих.
«...И если они заболеют и не сразу это поймут, то могут заразить очень многих. Если мы докажем, что этот человек скрывал свою болезнь и кто-то от него заразился – можно привлечь его к ответственности. Эти люди должны понимать серьёзность ситуации. Не хочешь прививаться? Увольняйся – ну или можешь пойти на кухню чистить картошку, чтобы ни с кем не общаться. И там ты тоже обязан носить маску», — высказал свое мнение Онищенко.
Он добавил, что необходимости в жестком локдауне, как это было в прошлом году, сейчас он не видит, однако строго соблюдать все ограничения нужно.
Также не оставил без внимания эксперт и слова врача из Саратова о том, что после вакцинации следует временно отказаться от секса. Онищенко уверен, что подобные рекомендации лишь убивают у россиян желание вакцинироваться.
«Я прошу врачей не выхватывать ничего из контекста, не цепляться за один-единственный признак болезни. Такие мифы разлетаются очень быстро», – добавил депутат.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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