В Минздраве рассказали, как получить медотвод от вакцинации от коронавируса

Как сообщила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, человек может получить временный медотвод по вакцинации от коронавируса. Его может оформить врач, если у пациента проявляются симптомы ОРВИ или обострены хронические заболевания. Перед прививкой нужно обязательно дождаться полного выздоровления. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«Есть ситуации, когда можно получить временный медотвод. Например, нельзя делать прививку во время той же ОРВИ, обострения некоторых хронических недугов. В случае обострения хронических заболеваний или ОРВИ с температурой это обычно 2—4 недели после выздоровления или ремиссии», — объяснила Драпкина.

Кроме того, прививки запрещены, если человек имеет в анамнезе тяжелые аллергические реакции, принимает препараты, влияющие на иммунитет. Не рекомендуется ставить прививки и в период грудного вскармливания, а также лицам младше 18 лет.

В случае острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация разрешена только после нормализации температуры.

Ранее под запретом были прививки беременным. Однако недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко обнародовал мнение экспертов, рекомендовавших разрешить вакцинировать беременных «Спутником V». Правда, с оговоркой: «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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