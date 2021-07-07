Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян

Сегодня, 14:14

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Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян
Александр Мясников

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все население.

Он сообщил, что это возможно только при условии, если в стране не будет дефицита препаратов для вакцинации от COVID-19, передает URA.RU.

Мясников подчеркнул, что важно первыми вакцинировать обязательно людей из групп риска, поскольку это не только защитит их от коронавирусной инфекции, но и снизит нагрузку на систему здравоохранения.

«Если в стране вакцины хватает на все население, да еще и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех, кто первый пришел, первый получил. Но если наблюдается определенная нехватка в препаратах, то тогда нужно начинать с тех, кто больше всего нуждается — с групп риска», — объяснил эксперт.

Первыми Мясников рекомендует вакцинировать пожилых людей, и тех, у кого есть хронические заболевания. Также важно вакцинировать врачей. После этого можно вакцинировать и другие группы.

Не исключает Мясников и вакцинацию населения, но все же надеется, что в этом не будет необходимости, и пока пройдут испытания вакцины для подростков, эпидемию удастся взять под контроль.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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