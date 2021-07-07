Daily Express назвал простые привычки, способствующие долголетию

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Нет ничего удивительного в том, что долголетию способствует здоровый образ жизни. А чтобы со здоровьем было еще меньше проблем, важно чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором и использовать зубные нити или межзубные щетки.
При отсутствии поражения зубов, сократится количество факторов, которые ухудшают состояние здоровья. В частности, использование зубной нити уменьшает вероятность ишемической болезни сердца (ИБС) и заболеваний сердца.
Эксперты объяснили, что пародонтит имеет тесную связь с ИБС, а плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в сосудах.
Поэтому специалисты напоминают, что зубы необходимо чистить дважды в день. Также важно регулярно посещать стоматолога, чтобы устранять проблемы на раннем этапе и не допускать серьезных проблем с зубами и деснами.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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