О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express.

Эксперты выяснили, что под силу сделать каждому, чтобы дольше прожить, пишет МК .

Нет ничего удивительного в том, что долголетию способствует здоровый образ жизни. А чтобы со здоровьем было еще меньше проблем, важно чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором и использовать зубные нити или межзубные щетки.

При отсутствии поражения зубов, сократится количество факторов, которые ухудшают состояние здоровья. В частности, использование зубной нити уменьшает вероятность ишемической болезни сердца (ИБС) и заболеваний сердца.

Эксперты объяснили, что пародонтит имеет тесную связь с ИБС, а плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в сосудах.

Поэтому специалисты напоминают, что зубы необходимо чистить дважды в день. Также важно регулярно посещать стоматолога, чтобы устранять проблемы на раннем этапе и не допускать серьезных проблем с зубами и деснами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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