ВОЗ прокомментировала опасность нового калифорнийского штамма коронавируса «эпсилон»

Эксперты ВОЗ высказались по поводу нового калифорнийского штамма коронавируса, который прозвали «эпсилон»-вариант. Сообщается, что он отличается повышенной заразностью, а также низкой восприимчивостью к антителам. Об этом сообщает «Lenta.ru».

При этом специалисты подчеркивают, что на данный момент случаи заболевания этим типом коронавируса, а также вариантами «дзета» и «тета», снизились. Потому они не способные повысить риски для здоровья населения, чего не скажешь о других опасных штаммах.

По этой причине ВОЗ перестала рассматривать «эпсилон» как тип, вызывающий обеспокоенность и требующий пристального наблюдения.

«На данный момент специалисты наблюдают за всеми тремя вариантами. Если появится новая информация об их опасности, то классификация, к которой они отнесены, будет пересмотрена», - утверждают эксперты.

Напомним, ранее американским ученым удалось установить, что калифорнийский штамм коронавируса способен снизить эффективность существующих вакцин до 70%. Мутации удается уничтожить антитела, которые выработались при помощи прививки Pfizer и Moderna.

Стоит подчеркнуть, что 97% всех случаев заболевания «эпсилон»-вариантом коронавируса были зафиксированы в США. Большая часть из них относится к жителям Калифорнии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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