ВОЗ прокомментировала опасность нового калифорнийского штамма коронавируса «эпсилон»

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Эксперты ВОЗ высказались по поводу нового калифорнийского штамма коронавируса, который прозвали «эпсилон»-вариант. Сообщается, что он отличается повышенной заразностью, а также низкой восприимчивостью к антителам. Об этом сообщает «Lenta.ru».
При этом специалисты подчеркивают, что на данный момент случаи заболевания этим типом коронавируса, а также вариантами «дзета» и «тета», снизились. Потому они не способные повысить риски для здоровья населения, чего не скажешь о других опасных штаммах.
По этой причине ВОЗ перестала рассматривать «эпсилон» как тип, вызывающий обеспокоенность и требующий пристального наблюдения.
«На данный момент специалисты наблюдают за всеми тремя вариантами. Если появится новая информация об их опасности, то классификация, к которой они отнесены, будет пересмотрена», - утверждают эксперты.
Напомним, ранее американским ученым удалось установить, что калифорнийский штамм коронавируса способен снизить эффективность существующих вакцин до 70%. Мутации удается уничтожить антитела, которые выработались при помощи прививки Pfizer и Moderna.
Стоит подчеркнуть, что 97% всех случаев заболевания «эпсилон»-вариантом коронавируса были зафиксированы в США. Большая часть из них относится к жителям Калифорнии.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell...Подробнее
В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор...Подробнее
Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не...Подробнее
Жителям Калининградской области стоит более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса и не обращать внимания...Подробнее
Медиамагнат, председатель комиссии по сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций...Подробнее
Нынешние темпы вакцинации позволят сдержать распространение COVID-19. Профессор, доктор медицинских наук,...Подробнее
Весьма просто можно вычислить индекс лояльности NPS. Тех, кто пользуется лекарством, спрашивают: «Вы бы посоветовали...Подробнее
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все...Подробнее
О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express. Эксперты выяснили,...Подробнее
Комментировать