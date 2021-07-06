Американский профессор Питер Маккалоу раскрыл истинные цели вакцинации от COVID-19

В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор медицины Питер Маккалоу, передает ИА Красная Весна .

В статье «Американский врач назвал происходящее с вакцинами биотерроризмом» рассказано о попытках Маккалоу ввести лечение коронавирусной инфекции, которое бы позволяло в большинстве случаев избежать тяжелого течения коронавируса.

Маккалоу рассказал, что лечил пациентов с COVID-19 с самого начала распространения коронавируса. Он разработал схему раннего лечения, которая сокращает количество госпитализаций и смертей на 85% и разослал в научные журналы информацию о своих наработках. Но, по его словам, встретил «сопротивление на всех уровнях».

«К счастью, у меня было достаточно публикаций, чтобы опубликовать хотя бы две статьи во всей медицинской литературе, которые учат врачей, как лечить пациентов с COVID-19 амбулаторно, чтобы предотвратить госпитализацию и летальные случаи», — отметил Маккалоу.

Тем не менее, главный инфекционист США Энтони Фаучи и крупные медиа проигнорировали его предложение, либо вовсе высмеяли. А позднее в США и вовсе запретили использование гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции.

Маккалоу отметил, что в Нью-Йорке и Калифорнии, где действовал этот запрет, была самая высокая смертность, а вот во Флориде карантин сняли еще в мае 2020 года и больше не применяли.

«Мы обнаружили, что подавление раннего лечения было тесно связано с разработкой вакцины, и вся программа, в каком-то смысле разворачивание первой фазы биотерроризма, в действительности, была направлена на удержание населения в страхе и в изоляции и его подготовке к принятию вакцины, что, по всей видимости, является второй фазой биотеррористической операции… Я думаю, что, когда эти врачи очнутся от транса, они будут шокированы, узнав, что они сделали с людьми», — утверждает Маккалоу.

Профессор отметил, что сейчас своей главной задачей считает отговорить людей от вакцинации, поскольку им вводят при вакцинации белок-шип, который повышает функциональность.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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