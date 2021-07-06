Врач-инфекционист Малышев: при нынешних темпах вакцинации ситуация с коронавирусом COVID-19 не ухудшится

Сегодня, 10:39

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Врач-инфекционист Малышев: при нынешних темпах вакцинации ситуация с коронавирусом COVID-19 не ухудшится

Нынешние темпы вакцинации позволят сдержать распространение COVID-19.

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев прогнозирует, что при вакцинации от COVID-19 нынешними темпами ситуация с коронавирусом в России не будет ухудшаться, передает РИА Новости. Ускорение темпов вакцинации позволит остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Если тот уровень вакцинации, который в настоящее время отмечаем, будет сохраняться, а еще лучше - увеличиваться, то вполне возможно, что к сентябрю месяцу мы подойдем к показателям, которые, по крайней мере, не хуже, чем сейчас», - сказал Малышев.

Как будет в долгосрочной перспективе развиваться ситуация с COVID-19, Малышев прогнозировать не стал.

Отметим: эксперты опасаются, что в августе-сентябре в России возможен новый всплеск COVID-19 из-за того, что в города начнут возвращаться после летних отпусков непривитые граждане.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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