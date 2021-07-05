Академик Зверев усомнился в широкой распространенности дельта-штамма коронавируса в России

Заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает слишком преувеличенными данные о широкой распространенности индийского штамма коронавируса (дельта) в России. К тому же академик уверен, что мутация не столь заразна, как говорят. Ученый склонен связывать рост числа заражений с тем, что люди попросту перестали соблюдать меры предосторожности.

Граждане забыли о том, что пандемия еще не закончилась, хотя многие ограничения, с которыми приходилось жить и свыкаться, отменены. Люди начали не так активно соблюдать элементарные правила гигиены, не хотят вспоминать о существовании масок и антисептиков, перестали соблюдать социальную дистанцию.

Он напомнил, что уханьский и испанский варианты распространялись по странам гораздо быстрее - притом, что тогда наблюдался жесткий локдаун. Более поздние штаммы распространились вследствие сложившихся обстоятельств. К примеру, распространению «британца» поспособствовали давки в магазинах незадолго до рождественских праздников.

«Пока этот (индийский) штамм еще не заместил те штаммы, которые у нас циркулируют, и эти цифры, которые звучали, что у нас его 90%, мне в них не очень верится по одной простой причине, что его в Индии только 10%. Касательно "Дельта плюс", речь вообще идет о нескольких сотнях человек, у которых он выявлен», — заявил Виталий Зверев, выступая в эфире телеканала «Доктор».

Тем не менее, говорит академик, у штамма дельта есть своя особенность - он способен быстрее проникать в организм, дает иную симптоматику, не схожую c начальным вариантом (уханьский).

«Не меняется очень сильно его антигенная структура, то есть те участки, на которые реагирует наша иммунная система. И те разговоры, что вакцины, которые сделали, они не будут работать — нет, если вакцины работали против тех вариантов, то они будут работать и против этого», — подытожил ученый.

Напомним: штамм дельта впервые был выявлен в Индии в октябре минувшего года.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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