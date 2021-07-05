Врач Доленко объяснил россиянам, почему иногда после прививки от коронавируса антитела не появляются

В Сети несложно найти рассказы людей, которые привились от коронавируса, а со временем сдали тест на антитела и были неимоверно удивлены тем, что они отсутствуют. Почему так происходит гражданам в беседе с агентством экономических новостей «Прайм» постарался объяснить врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.

По его словам, есть люди, у которых иммунная система вообще не реагирует на вакцинный препарат. Тогда ничего не происходит, антитела не появляются, и даже признаков нет, указывающих на это. Им можно порекомендовать повторную вакцинацию другим препаратом через несколько месяцев.

Доленко отметил, что эффект в виде формирования антител - не единственный положительный вследствие воздействия вакцины. Речь можно вести и о других защитных механизмах - специфических Т-лимфоцитах и Т-клетках памяти.

Врач призвал россиян правильно подходить к проведению тестов на антитела. Не стоит торопить события, важно выждать необходимое время.

«Если вы хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, не будут точными», — пояснил Доленко.

Однако, сделал примечание собеседник агентства, на текущий момент нет в мире определения достаточного уровня антител для предотвращения заболевания коронавирусом. Также бессмысленно сравнивать показатели антител разных людей.

«Если у кого-то количество антител меньше, чем у окружающих, то это является его индивидуальной нормой. Такова реакция иммунной системы конкретного человека, и спрогнозировать ее невозможно», — пояснил эксперт.

ВОЗ и Минздрав, напомним, не рекомендуют сдавать тест на антитела. Гораздо правильнее поддерживаться правильного подхода для защиты от коронавируса - пройти первичную вакцинацию, а затем вовремя ревакцинироваться.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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