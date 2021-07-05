Главный инфекционист НСО Позднякова раскрыла, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

Главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, кому не стоит проходить вакцинацию от коронавируса, а кому можно, но с чрезвычайной осторожностью.

Специалист обратила внимание диабетиков и граждан, перенесших инфаркт. В списке противопоказаний к вакцинации эти диагнозы не значатся, но прививаться следует с особой осторожностью. Необходима обязательная консультация лечащего врача, отметила Позднякова.

Ряд нюансов следует учитывать и больным раком.

«У вакцин от коронавируса есть противопоказания и к онкологии, но есть моменты относительные, а есть и абсолютные. Если пациент находится в состоянии стойкой ремиссии, то прививка не относится к абсолютным противопоказаниям. Но эта группа людей все равно остается особенной, потому, приняв решение о вакцинации, необходимо обговорить этот момент со своим лечащим врачом», - приводит слова Поздняковой издание «Сибкрай».

Вообще, специалист советует непременно оценить стадию развития заболевания. Прививаться можно и при инфаркте, но с момента заболевания должно пройти достаточное количество времени. И только врач может дать адекватную оценку тому, насколько организм восстановился и может ли человек ставить прививку или нет.

А вот при хронических заболеваниях прививаться можно, но только в период ремиссии и ни в коем случае не во время обострения.

Пока в России не прививают лиц несовершеннолетних, которым не исполнилось 18 лет. Однако в стране проходят клинические исследования вакцины с участием детей. В случае успеха в стране будет разрешена вакцинация и данной возрастной категории.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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