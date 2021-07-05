Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

Россиянам следует выбирать для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, не слишком жаркие дни. Также желательно воздержаться от прогулок после получения прививки, если температура воздуха слишком высокая. Рекомендациями поделилась главврач больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко.

«Если имеется возможность, (следует) воздержаться от физических нагрузок и прогулок по жаре в день и на следующий день после вакцинации. Это, безусловно, надо делать...», - приводит сказанные Лысенко в эфире YouTube-программы "Соловьев Live" слова агентство РИА Новости.

Главврач добавила, что когда на улице стояла сильная жара, медики на некоторое время прерывали вакцинацию. Увы, не все граждане знают (или не слышат, не хотят слышать), что в такие дни прививаться не стоит, констатировала Лысенко.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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