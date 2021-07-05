Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить
Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что...Подробнее
Россиянам следует выбирать для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, не слишком жаркие дни. Также желательно воздержаться от прогулок после получения прививки, если температура воздуха слишком высокая. Рекомендациями поделилась главврач больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко.
«Если имеется возможность, (следует) воздержаться от физических нагрузок и прогулок по жаре в день и на следующий день после вакцинации. Это, безусловно, надо делать...», - приводит сказанные Лысенко в эфире YouTube-программы "Соловьев Live" слова агентство РИА Новости.
Главврач добавила, что когда на улице стояла сильная жара, медики на некоторое время прерывали вакцинацию. Увы, не все граждане знают (или не слышат, не хотят слышать), что в такие дни прививаться не стоит, констатировала Лысенко.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что...Подробнее
Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от...Подробнее
В Калифорнии выявили новую мутацию коронавируса, который игнорирует антитела. Калифорнийские ученые выделили образец...Подробнее
Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19....Подробнее
Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National...Подробнее
Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...Подробнее
Эксперты Петербургского Европейского университета и Медицинского института им. Березина начали исследование...Подробнее
К сожалению, в Российской Федерации третья волна коронавируса пока не стабилизируется. Роспотребнадзор, ученые, медики...Подробнее
Побочные эффекты проявляются у всех лиц, прошедших вакцинацию, однако они длятся обычно не более 24 часов, сообщает...Подробнее
Подразделения британского спецназа высадились на территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160...Подробнее
Комментировать