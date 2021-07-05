Заболевших после первой прививки от коронавируса в Роспотребнадзоре призвали подождать со второй

Людям, которые после вакцинации первым компонентом ковид-вакцины заболели коронавирусом, не стоит торопиться делать вторую инъекцию. Им следует выждать полгода, а затем ревакцинироваться. Таким советом с россиянами в интервью ТАСС поделился Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Вторая доза вакцины от коронавируса заболевшему не нужна. Он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции», — растолковал ученый.

Собеседник агентства также разъяснил, как действовать гражданам, которые после первого укола тоже заболели, но ОРВИ. В таком случае Горелов советует, в первую очередь, полностью выздороветь, и только спустя две-три недели после этого завершить курс вакцинации.

Специалист отметил, что медики всего мира допускают интервал между введениями компонентов вакцины до шести недель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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