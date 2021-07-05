Роспотребнадзор опроверг заявление новосибирского врача о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 11:39

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Роспотребнадзор опроверг заявление новосибирского врача о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отреагировало на резонансный комментарий главного врача клиники «Санитас» Михаила Андрушкевича местному телеканалу о том, что одна из российских ковид-вакцин - «ЭпиВакКорона» - неэффективна. На сайте ведомства опубликовано заявление, в котором опровергаются изложенные медиком сведения.

В первую очередь Роспотребнадзор обратил внимание на то, что клиники «Санитас» нет в списке медучреждений, которые имеют право оказывать помощь больным с COVID-19 - у компании попросту нет на это лицензии. То есть, лечить таких больных клиника не имеет права.

А слова Андрушкевича «не отражают действительности, согласно официальной статистики». К тому же, он не является уполномоченным лицом, которое может давать комментарии по статистике, связанной с коронавирусом, передает ЦарьГрад.

«Согласно статистической информации, показатель заболеваемости привитых лиц составляет не более 0,2% по каждому виду вакцин, а так же отсутствуют данные о тяжелом течении заболевания у привитых лиц», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ранее, как мы уже сообщали, Михаил Андрушкевич в беседе с «Прецедент ТВ» усомнился в эффективности вакцины от новосибирского центра «Вектор».

Главврач рассказал, что в возглавляемой им клинике на лечении с коронавирусом находятся пациенты, которые привились «ЭпиВакКороной» в мае - только два месяца минуло с момента вакцинации, а они уже заболели. Причем медик подчеркивал, что болезнь протекает тяжело, с поражением легких. По мнению Андрушкевича, это позволяет ставить вопрос об эффективности этого препарата.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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