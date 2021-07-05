Вирусолог Чепурнов раскритиковал Роспотребнадзор

Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить
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Известный российский вирусолог Александр Чепурнов раскритиковал позицию Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса.
По его словам, деятельность этого ведомства нанесла огромный ущерб еще в первую волну пандемии, когда была монополия на тест-систему и на постановку реакции.
Неразбериха не позволила российским медикам воспользоваться возможностью оценить вхождение страны в эпидемию. Вирусолог упомянул, что в начале пандемии он вернулся из Франции, ходил в обычную больницу, врачи которой еще не были насторожены. Он также напомнил, что вернувшихся из Италии проверяли на вирус, а прибывших из других стран - нет. Самому Чепурнову тогда не удалось сдать анализы, пишет tsargrad.tv
Ситуация с вакциной ЭпиВакКорона, которая не предоставляет защиты от мутировавшего коронавируса, тоже является результатом разгильдяйства, считает вирусолог. Чепурнов также отметил, разработчик этого препарата заболел через три недели после курса вакцинации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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