Вирусолог Чепурнов раскритиковал Роспотребнадзор

Известный российский вирусолог Александр Чепурнов раскритиковал позицию Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса.

По его словам, деятельность этого ведомства нанесла огромный ущерб еще в первую волну пандемии, когда была монополия на тест-систему и на постановку реакции.

Неразбериха не позволила российским медикам воспользоваться возможностью оценить вхождение страны в эпидемию. Вирусолог упомянул, что в начале пандемии он вернулся из Франции, ходил в обычную больницу, врачи которой еще не были насторожены. Он также напомнил, что вернувшихся из Италии проверяли на вирус, а прибывших из других стран - нет. Самому Чепурнову тогда не удалось сдать анализы, пишет tsargrad.tv

Ситуация с вакциной ЭпиВакКорона, которая не предоставляет защиты от мутировавшего коронавируса, тоже является результатом разгильдяйства, считает вирусолог. Чепурнов также отметил, разработчик этого препарата заболел через три недели после курса вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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