Эксперт спрогнозировал, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ, если в срок до сентября не получится привить 60 процентов взрослого населения страны, сформируется в октябре. Такого мнения придерживается замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В интервью ТАСС он заявил, что верит в то, что это реальный срок, по той причине, что в стране не наблюдается сейчас дефицита вакцин, а это чрезвычайно ценно.
«Мы - единственная страна, где доктор, я подчеркиваю, доктор может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины. И это важно в той ситуации, если у человека есть какие-то противопоказания или аллергические реакции», - пояснил Горелов.
Ученый разделяет мнение многих своих коллег, которые заявляют, что во время нынешней пандемии, охватившей мир, более эффективного способа защитить себя и близких, чем вакцинация, просто нет. Коллективный иммунитет - это реальность и то, к чему следует стремиться.
Горелов привел в пример Исландию, где на текущий момент провакцинировано уже 90 процентов населения. Как результат - в течение трех недель новых случаев заражения нет.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, допустил, что к осени не получится привить 60 процентов взрослых россиян, поэтому сроки придется сдвинуть.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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