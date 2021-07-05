Главный терапевт РФ Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от COVID-19

Главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практики, глава Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала все противопоказания к вакцинации от коронавируса. К основным относятся признаки ОРВИ, повышенная температура, период лактации, возраст менее 18 лет и обострение хронических заболеваний. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вакцинироваться нельзя младше 18 лет, людям с тяжелыми аллергическими реакции. Также запрещено прививаться женщинам, кормящим грудью и всем гражданам в период обострения любого хронического заболевания. Вакцинацию следует отложить людям с повышенной температурой и симптомами ОРЗ», - рассказала Драпкина.

Она подчеркнула, что у больных с ОРЗ иммунная система ослаблена, потому в случае вакцинации снизится эффективность препарата. Также в такой ситуации повышается риск ухудшения перенесения самой прививки.

Эксперт напомнила, что с сегодняшнего дня в России проводят клинические испытания вакцин на детях до 18 лет.

«Исследование началось. Ученые обещают предоставить результат в скором времени. Просто пока у нас не было достаточно информации. Но это не значит, что все будет плохо», - отметила медик.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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