СПИД-Центр: ВИЧ-положительным россиянам отказывают в прививке от COVID-19

Российский «Спид.Центр» выразил жалобу на министра здравоохранения Михаилу Мурашко за то, что россиянам с ВИЧ-инфекцией отказывают в вакцинации от коронавируса. Стоит подчеркнуть, что данное заболевание не числится в списке противопоказаний к прививке. Об этом сообщает «РБК».

«В условиях пандемии фонд помощи людям с ВИЧ зафиксировал случаи дискриминации граждан с таким диагнозом. Причина отказа вакцинации людям с ВИЧ противоречит официальным медицинским рекомендациям», - говорится в письме, которое было направлено в Минздрав.

Как рассказал глава «Спид.Центра» Сергей Абдурахманов, из 700 человек, которых принимали в столичном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, около 30 граждан пожаловались на то, что им отказали в вакцинации от коронавируса из-за ВИЧ-инфекции.

Он обратил особое внимание на то, что это число является лишь маленькой составляющей пострадавших, так как не все пациенты сообщили об этом организации.

В обращении министру здравоохранения фонд указал на то, что некоторые медучреждения к противопоказаниям к прививке относят ВИЧ. В связи с этим «Спид-Центр» призывает Минздрав направить в больницы и поликлиники разъяснительные письма о недопустимости отказа в вакцинации людям с ВИЧ.

Также Абдурахманов рассказал, что в то время, как вакцину Спутник V» стали исследовать, ВИЧ-положительные граждане страны были исключены их списка лиц, которые могут быть добровольцами. Тогда это объяснили тем, что из испытаний всегда исключают уязвимые категории.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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