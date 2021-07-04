Врач назвал страну, которая станет следующим рассадником новых мутаций коронавируса

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Великобритания рискует стать следующим рассадником новых мутаций коронавируса. В этом убежден доктор Хилари Джонс.
Выступая в эфире телеканала ITV, он раскритиковал британское правительство, которое, по его словам, уверовало в программу вакцинации населения и чрезмерно на нее полагается, забывая о существовании других мер для противодействия коронавирусу.
«Все рассказывают, что вакцина помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее», — заявляет Джонс.
Согласно его прогнозу, уже в обозримом будущем Великобритания рискует столкнуться с 50 тысячами новых случаев COVID-19 за сутки. Это, подчеркивает врач, обернется тем, что начнутся стремительные мутации SARS-Cov-2.
«У нас будет фабрика по производству, настоящий рассадник новых вариантов вируса», — резюмировал доктор Джонс.
К слову, уровень заболеваемости в Британии, где полностью привиты 64 процента взрослого населения, а одной дозой привиты более 86 процентов, не такой уж и низкий. В понедельник было зарегистрировано свыше 27 тысяч новых случаев коронавируса, девять человек умерли.
Напомним: дельта-штамм коронавируса появился в Индии в октябре минувшего года и сейчас он стал самым распространенным в Королевстве. Также в Индии возник и более заразный его подвид - штамм дельта-плюс.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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