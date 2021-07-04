При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

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Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19. Врачи допускают, что число пациентов, которые столкнутся с этим состоянием, будет в ближайшие несколько месяцев только увеличиваться.
По данным онлайн-издания МедикФорум, которое ссылается на опубликованные на страницах BMJ результаты исследования, аваскулярный некроз у части пациентов развивался через 58 дней после заражения коронавирусом. Ученые склонны рассматривать его как один из симптомов длительного COVID-19.
При таком некрозе вследствие отсутствия кровоснабжения наблюдается отмирание костной ткани. Это чревато переломами костей и их разрушением.
По мнению исследователей, это еще одно доказательство того, что коронавирус разрушительно влияет не только на легкие, а на все системы организма, в том числе на костную.
Аваскулярный некроз медики также склонны связывать с длительным приемом высоких доз стероидов и чрезмерным употреблением спиртных напитков.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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