При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19. Врачи допускают, что число пациентов, которые столкнутся с этим состоянием, будет в ближайшие несколько месяцев только увеличиваться.

По данным онлайн-издания МедикФорум, которое ссылается на опубликованные на страницах BMJ результаты исследования, аваскулярный некроз у части пациентов развивался через 58 дней после заражения коронавирусом. Ученые склонны рассматривать его как один из симптомов длительного COVID-19.

При таком некрозе вследствие отсутствия кровоснабжения наблюдается отмирание костной ткани. Это чревато переломами костей и их разрушением.

По мнению исследователей, это еще одно доказательство того, что коронавирус разрушительно влияет не только на легкие, а на все системы организма, в том числе на костную.

Аваскулярный некроз медики также склонны связывать с длительным приемом высоких доз стероидов и чрезмерным употреблением спиртных напитков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700