Особую категорию россиян призвали сделать прививку от коронавируса как можно быстрее

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О категории населения Российской Федерации, которой необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции в первую очередь, рассказала главный внештатный специалист-кардиолог Москвы Елена Васильева.
Медицинский эксперт объяснила, что жители нашей страны, у которых имеются ярко выраженные сердечно-сосудистые заболевания, входят в группу риска. Это особенно важно, если дополнительно эти граждане страдают сопутствующими заболеваниями в виде диабета и ожирения. Врач говорит, что пациенты с любой сердечно-сосудистой патологией в сочетании с сахарным диабетом или ожирением состоят в группе риска по заражению COVID-19. Именно по этой причине они остро нуждаются в первоочередной вакцинации.
Васильева рассказала об опыте западных стран. Она отметила, что в США и Европе в момент, когда еще была нехватка вакцин, медики определили четкую очередность групп населения на прививку от Ковида. И пациенты с проблемами сердца и сосудов, имеющие сопутствующие заболевания, были в очереди на вакцинацию одними из первых. Это объясняется тем, что повышенное тромбообразование «особенно опасно для кардиологических больных», а коронавирусная инфекция способствует образованию тромбов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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