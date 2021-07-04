Главный инфекционист Приморья рассказала всю правду о вакцинации от коронавируса COVID-19

В России ускорились темпы вакцинации от COVID-19.

Врачи объясняют, что вакцинация является самым эффективным способом борьбы с распространением коронавируса.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Приморья Анна Симакова объяснила, для чего необходима вакцинация, а также рассказала, чем отличаются между собой коллективный иммунитет и иммунная прослойка.

Добиться формирования коллективного иммунитета важно, поскольку это позволяет достигнуть «критической массы» людей с иммунитетом, что позволяет остановить распространение инфекции. Коллективный иммунитет формируется, когда образуется у людей устойчивая иммунологическая «память», которая сможет защитить от будущих столкновений с этой инфекцией. Эти люди становятся невосприимчивыми к инфекции и формируют защиту для тех, кто не вакцинировал, поскольку не заражаются и не переносят инфекцию.

«Например, три человека в коллективе привиты, а один нет, он не заболеет, потому что остальные члены коллектива не принесут эту болезнь, они защищены. А, если этот один попадает в коллектив непривитых, все члены коллектива могут заболеть», - отметила Симакова.

Формирование коллективного иммунитета, объяснила Симакова, позволяет предотвратить заражение уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей и тех, кому вакцинироваться нельзя по медицинским показателям.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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