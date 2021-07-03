Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

Побочные эффекты проявляются у всех лиц, прошедших вакцинацию, однако они длятся обычно не более 24 часов, сообщает портал sib.fm. Кандидат биологических наук и вирусолог Маргарита Романенко считает, что еще существуют и побочные эффекты, которые могут привести к опасным последствиям.

Как отмечает Романенко, побочные эффекты после вакцинации можно поделить на две группы: общие и местные. Общие побочные эффекты возникают в месте инъекции, они вызывают боль с отечностью, а также гиперемию. Романенко рассказала, что наиболее острые побочные эффекты после укола вакцины возникают сразу же, например, аллергическая реакция. Поэтому, считает доктор и ученый, после вакцинации необходимо оставаться в кабинете врача на 30 минут.

Романенко назвала и признаки аллергии: затрудненность дыхания с отечностью губ, языка, а также головокружение с кожным зудом или появлением сыпи. Еще медик рассказала, что в случае температуры 40°С, если она не снижается на протяжении нескольких суток, необходимо вызвать врача.

Также вирусолог отметила, что побочным эффектом являются и панические атаки. В качестве примера Романенко привела один из чатов в Telegram, в котором люди публиковали результаты исследований, среди которых были и панические атаки. Вирусолог отметила, что дело вовсе не в вакцине, а в том, что люди себя очень «накрутили». Ранее ГЛАС сообщал, что смолянам рассказали о возможности записи на вакцинацию в любом районе региона.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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