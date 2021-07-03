Инфекционист Бунов: Я категорически против, чтобы прививали в ТЦ и в палатках

К сожалению, в Российской Федерации третья волна коронавируса пока не стабилизируется. Роспотребнадзор, ученые, медики без устали утверждают, что прививки являются спасением для людей, пишет издание БИЗНЕС Online.

Как раз благодаря вакцинации и иммунной прослойке граждан, уже переболевших, можно ликвидировать нынешнюю пандемию. Недавно руководство некоторых объектов Российской Федерации попыталось приблизить появление коллективного иммунитета. Было объявлено обязательную вакцинацию для определенных категорий работников. Однако этот способ, когда российских людей принудительно хотят вакцинировать — он не работает. Этим сразу же воспользовалась большая и хорошо организованная группировка российских антипрививочников.

К такому серьезному мероприятию, как вакцинация людей, необходимо подходить чрезвычайно грамотно. Эту ситуацию описывает в своей статье на страницах «Бизнес Онлайн» врач-инфекционист из Набережных Челнов Юлий Бунов. Доктор утверждает, что непосредственно перед уколами сыворотки, которыми будут вводить в организм вновь созданную вакцину, следует более тщательно обследовать каждого человека. Многие россияне могут не знать, что у них гепатит С, занесенный 2 года назад. Для этого надо сделать анализ на «печеночные пробы». Особенно важно выявить аллергию.

В статье доктор пишет, что на прием пришла женщина и честно призналась, что не хочет делать прививку. Медик дал ей перечень необходимых анализов.

«После сдачи анализов оказалось, что ее иммуноглобулин Е повышен — показатель 700 при норме от 0 до 100, а это аллергическая настроенность. Бывает показатель еще выше. При анафилактическом шоке там будет 1000 с лишним», — рассказал Юлий Бунов.

Медик подчеркнул, что тяжелая аллергия — ужасная вещь. При недавней вакцинации он видел больного с анафилактическим шоком. Сейчас Бунов выступает категорически против вакцинации российских граждан в ТЦ, в палатках.

«Я знаю, что такое анафилактический шок, он быстрый, длится буквально десятки минут. Человека после прививки привезли в реанимацию. Откачали. Если далеко везти, могут не откачать. Если привили в городе — отвезли да откачали в реанимации. А если это произошло где-то, например, в ФАПе (фельдшерско-акушерском пункте), где-то в поселке или в ТЦ человек сделал, пошел, упал где-то. А кто знает, почему он упал? Подумают, что пьяный», — рассказывает он и подчеркивает, что случаи тяжелых аллергий все же чрезвычайно редкие.

Гораздо чаще он за 2-3 месяца своей работы сталкивался с сосудистыми нарушениями.

«Тромбозы, инфаркты, инсульты, подъемы давления, т. е. сосудистая патология. Но понятно, что сам ковид — это сосудистая патология. Естественно, прививка как бы стимулирует (конечно, не в таком объеме) процессы, характерные для той инфекции, против чего прививка. И понятно, что развивается у многих сосудистая патология», — пояснил Бунов.

Учитывая это, он рекомендует своим пациентам в возрасте 45 и старше во избежание проблем разжижать кровь — специалист индивидуально подбирает необходимые препараты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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