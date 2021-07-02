Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить

Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что если при первом заражении коронавирус протекал бессимптомно, то при повторном инфицировании очень высок риск тяжелого течения болезни — даже с учетом ранее сформированных антител. Об этом пишет «MedNovelty».

Эксперт Денис Проценко указал, что вторичное тяжелое заболевание на коронавирус может произойти в том случае, если при первом заражении не был выработан достаточно мощный титр антител — такое происходит, когда в первый раз пациент болел бессимптомно.

«В организме может сохраняться память о ранее перенесенной болезни или даже пассивные частицы самого вируса — при встрече с агрессивным патогеном COVID-19, болезнь может вспыхнуть с удвоенной силой», - сообщил Проценко.

Вирусолог отметил, что риски повторного тяжелого течения коронавируса остаются предельно низкими, поскольку у большинства переболевших граждан все-таки успевает сформироваться достаточный иммунный ответ при первичном заражении.

«Однако такие случаи все же происходят, что доказывает необходимость прохождения вакцинации даже в случае, если вы переболели коронавирусом. Не сразу — но спустя 3-4 месяца иммунитет уже начинает утрачивать свои свойства, и может не выстоять перед более агрессивной формой ковида», - добавил врач.

Проценко напомнил, что даже после выздоровления от коронавируса, пациент должен продолжать соблюдать карантинные предписания, поскольку потенциально может остаться разносчиком инфекции для окружающих.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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