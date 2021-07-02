Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Знаменитый российский врач и ведущий программы на канале Россия-1 Александр Мясников развенчал один из самых популярных, связанных с вакцинацией, мифов, а также порекомендовал россиянам не бояться антитело-зависимого усиления вируса после прививки от COVID-19.

В своем Telegram-канале доктор пояснил, что подобное явление - это «парадоксальное усиление инфекции» после формирования антител к ней. Ученые такое наблюдали в ходе экспериментов, участниками которых стали лабораторные грызуны. Но к вакцинации от коронавируса это никоим образом не относится.

«При массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», – заверил врач Мясников.

Доктор призвал не верить этой и подобной информации, которую распространяют антипрививочники и «околомедицинские круги», намеренно нагнетая в сети страх о возможных проявлениях после вакцинации антитело-зависимого усиления вируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700