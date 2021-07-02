Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Сегодня, 09:49

0

Image 16+
Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Знаменитый российский врач и ведущий программы на канале Россия-1 Александр Мясников развенчал один из самых популярных, связанных с вакцинацией, мифов, а также порекомендовал россиянам не бояться антитело-зависимого усиления вируса после прививки от COVID-19.

В своем Telegram-канале доктор пояснил, что подобное явление - это «парадоксальное усиление инфекции» после формирования антител к ней. Ученые такое наблюдали в ходе экспериментов, участниками которых стали лабораторные грызуны. Но к вакцинации от коронавируса это никоим образом не относится.

«При массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», – заверил врач Мясников.

Доктор призвал не верить этой и подобной информации, которую распространяют антипрививочники и «околомедицинские круги», намеренно нагнетая в сети страх о возможных проявлениях после вакцинации антитело-зависимого усиления вируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Сегодня, 09:49

Эксперт рассказала о значительном приросте антипрививочных настроений в России и в мире

Сегодня, 07:19

Эксперты перечислили условия для спада заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 06:54

Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

Вчера, 19:44

Вирусолог Аграновский: штамм коронавируса «дельта» - очень плохой и заразный

Вчера, 08:34

В Минздраве разъяснили, что должен делать врач перед прививкой от коронавируса

2-07-2021, 17:44

Израильский врач Борис Бриль развенчал основные мифы о вакцинации от коронавируса

2-07-2021, 17:09

Мясников назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

2-07-2021, 16:29

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

2-07-2021, 15:39

Врач-терапевт назвала три причины для вызова врача после прививки от коронавируса COVID-19

2-07-2021, 15:29

Профессор Ершов рассказал, когда вакцинация от коронавируса может быть опасной

2-07-2021, 13:24

Попова считает, что пандемия COVID-19 будет не последней

2-07-2021, 12:39

Доктор Мясников разъяснил, надо ли прививаться гражданам с высоким уровнем антител

2-07-2021, 11:19

Минздрав Великобритании назвал частые симптомы дельта-штамма коронавируса

2-07-2021, 09:34

Доктор Мясников: бодипозитив - это зло

1-07-2021, 23:19

В России стартовала ревакцинация от коронавируса

1-07-2021, 20:39

Правила, которые надо соблюдать после прививки от COVID-19

1-07-2021, 13:24

Ревакцинацию от коронавируса COVID-19 эксперты рекомендуют проводить дважды в год

30-06-2021, 22:09

Вирусолог Шестопалов назвал опасные места для заражения коронавирусом летом

30-06-2021, 17:49

Доктор Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

30-06-2021, 12:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

2-07-2021, 15:39

0

Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...

Подробнее
Sohu: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ

Sohu: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ

1-07-2021, 14:04

0

Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...

Подробнее
Sohu: два ловких маневра Су-30 ВКС РФ поставили на место ВВС США в Охотском море

Sohu: два ловких маневра Су-30 ВКС РФ поставили на место ВВС США в Охотском море

1-07-2021, 21:04

0

Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...

Подробнее
Правила, которые надо соблюдать после прививки от COVID-19

Правила, которые надо соблюдать после прививки от COVID-19

1-07-2021, 13:24

0

Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...

Подробнее
Эксперты Sankei Shimbun: Путин послал «черную метку» Японии

Эксперты Sankei Shimbun: Путин послал «черную метку» Японии

1-07-2021, 15:54

0

На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...

Подробнее
Издание Forbes: британский F-35 мог потопить российский фрегат в Средиземном море

Издание Forbes: британский F-35 мог потопить российский фрегат в Средиземном море

1-07-2021, 16:39

0

В акватории Средиземного моря на днях две военные группировки кораблей и авиации — ВМФ Российской Федерации и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze

Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze

1-07-2021, 22:39

0

Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze. На днях в Черном море стартовали...

Подробнее
Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство самолеты НАТО в Средиземноморье

Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство самолеты НАТО в Средиземноморье

2-07-2021, 08:49

0

На палубе авианосца Queen Elizabeth ВМС Британии, который приплыл в район российских учений в Средиземном море,...

Подробнее
Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

Вчера, 07:44

0

Авиация РФ перешла к жестким мерам в отношении сил НАТО, задействованных в учениях Sea Breeze 2021. Информационный...

Подробнее
США тайно запустили спутник с МКС

США тайно запустили спутник с МКС

1-07-2021, 10:39

0

С борта Международной космической станции (МКС) был тайно запущен американский спутник. Это следует из данных ВВС США,...

Подробнее