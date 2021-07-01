Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Специалисты выявили прямую причинно-следственную связь между инфицированием коронавирусом и появлением грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов. Британские ученые определили, что вследствие сильного упадка иммунитета от заражения ковидом в организме могут начать прогрессировать тяжелые грибковые заболевания, передает «Московский Комсомолец».
Ученые из Великобритании указали, что именно коронавирус провоцирует появление у тяжелобольных пациентов такое опасное грибковое заболевание, как мукормикоз — «черная плесень». Эксперты напомнили, что человек постоянно сталкивается с грибковыми спорами в повседневной жизни — ведь они обитают на поверхности кожи, в воздухе, почве и воде.
«При обычных условиях и нормальном физиологическом состоянии, человеку не грозит опасность быть инфицированным тяжелой грибковой болезнью. Однако в случае сильного ослабления иммунитета при тяжелом течении коронавируса, грибковые споры проникают глубоко в ткани, и начинают очень активно развиваться, поражая почти все поверхности некоторых внутренних органов», - пояснили эксперты.
Ученые отметили, что грибковые заболевания могут проявлять себя не только в виде мукормикоза, но и аспергиллезом, который часто приводит к микозу легких.
Специалисты напомнили, что избежать внешних угроз в виде инфицирования грибком при коронавирусе можно методом заблаговременной вакцинации, которая не только обеспечивает менее тяжелое протекание коронавируса, но и потенциально защищает организм от проникновения вглубь тканей опасных грибковых спор.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...Подробнее
В акватории Средиземного моря на днях две военные группировки кораблей и авиации — ВМФ Российской Федерации и...Подробнее
Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze. На днях в Черном море стартовали...Подробнее
На палубе авианосца Queen Elizabeth ВМС Британии, который приплыл в район российских учений в Средиземном море,...Подробнее
С борта Международной космической станции (МКС) был тайно запущен американский спутник. Это следует из данных ВВС США,...Подробнее
В связи с вакцинацией от коронавируса в обществе стали распространяться всевозможные слухи, которые порождают разного...Подробнее
Комментировать