Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

Специалисты выявили прямую причинно-следственную связь между инфицированием коронавирусом и появлением грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов. Британские ученые определили, что вследствие сильного упадка иммунитета от заражения ковидом в организме могут начать прогрессировать тяжелые грибковые заболевания, передает «Московский Комсомолец».

Ученые из Великобритании указали, что именно коронавирус провоцирует появление у тяжелобольных пациентов такое опасное грибковое заболевание, как мукормикоз — «черная плесень». Эксперты напомнили, что человек постоянно сталкивается с грибковыми спорами в повседневной жизни — ведь они обитают на поверхности кожи, в воздухе, почве и воде.

«При обычных условиях и нормальном физиологическом состоянии, человеку не грозит опасность быть инфицированным тяжелой грибковой болезнью. Однако в случае сильного ослабления иммунитета при тяжелом течении коронавируса, грибковые споры проникают глубоко в ткани, и начинают очень активно развиваться, поражая почти все поверхности некоторых внутренних органов», - пояснили эксперты.

Ученые отметили, что грибковые заболевания могут проявлять себя не только в виде мукормикоза, но и аспергиллезом, который часто приводит к микозу легких.

Специалисты напомнили, что избежать внешних угроз в виде инфицирования грибком при коронавирусе можно методом заблаговременной вакцинации, которая не только обеспечивает менее тяжелое протекание коронавируса, но и потенциально защищает организм от проникновения вглубь тканей опасных грибковых спор.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700