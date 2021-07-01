Вирусолог Аграновский: штамм коронавируса «дельта» - очень плохой и заразный

Сегодня, 08:34

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Вирусолог Аграновский: штамм коронавируса «дельта» - очень плохой и заразный

Профессор кафедры вирусологии института им. Белозерского Московского государственного университета Алексей Аграновский предупредил россиян о серьезной опасности, которая скрывается за активно распространяющимся дельта-вариантом коронавируса. Также он призвал как можно скорее вакцинироваться. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

На вопрос о том, почему же индийский штамм коронавируса практически перестал поражать обоняние, Аграновский не смог дать ответа. Науке пока не известна эта особенность.

«Возможно, это является следствием индивидуальных особенностей мутации. Но штамм очень плохой и заразный», - предупредил профессор.

А глава научного исследовательского центра по лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что при заболевании дельта-вариантом вируса часто встречаются нарушения желудочно-кишечного тракта.

Отметим, ранее эксперты сообщили, что в России почти у всех пациентов с коронавирусом, которые находятся на ИВЛ, был выявлен индийский штамм.

На данный момент в РФ действует 4 вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» (однокомпонентная), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Выбирая препарат для прививки, следует внимательно ознакомиться со всеми противопоказаниями и побочными действиями. Данную информацию можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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