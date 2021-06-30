В Минздраве разъяснили, что должен делать врач перед прививкой от коронавируса

Минздрав России выпустил методичку о роли врача или фельдшера в проведении вакцинации. В документе «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» содержатся правила и рекомендации, которых должны придерживаться медики.

Прежде всего врач должен провести стандартный осмотр пациента: проверить зев, измерить температуру тела, уровень кислорода в крови (сатурация), артериального давления и пульса. Также следует проверить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем - прослушать легкие и сердце. Специалист должен задать пациенту вопрос о наличии перенесенных заболеваний, аллергии, онкологии и хронических болезней, пишет kp.ru .

Помимо прочего, доктор должен уточнить, контактировал ли пациент за последние 14 дней с зараженными коронавирусом.

Ранее в Минздраве заявили о важности соблюдения последовательности и сроков введения препаратов при вакцинации и ревакцинации населения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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