В Минздраве разъяснили, что должен делать врач перед прививкой от коронавируса

Sohu: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Минздрав России выпустил методичку о роли врача или фельдшера в проведении вакцинации. В документе «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» содержатся правила и рекомендации, которых должны придерживаться медики.
Прежде всего врач должен провести стандартный осмотр пациента: проверить зев, измерить температуру тела, уровень кислорода в крови (сатурация), артериального давления и пульса. Также следует проверить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем - прослушать легкие и сердце. Специалист должен задать пациенту вопрос о наличии перенесенных заболеваний, аллергии, онкологии и хронических болезней, пишет kp.ru.
Помимо прочего, доктор должен уточнить, контактировал ли пациент за последние 14 дней с зараженными коронавирусом.
Ранее в Минздраве заявили о важности соблюдения последовательности и сроков введения препаратов при вакцинации и ревакцинации населения.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные...Подробнее
Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко назвала причины провала плана по массовой иммунизации населения...Подробнее
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу. Эксперты называют эти натовские...Подробнее
На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...Подробнее
Объявленную обязательную вакцинацию, которая, согласно предписанию главного санитарного врача, должна охватить 60...Подробнее
Российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала факторы, по которым...Подробнее
Комментировать