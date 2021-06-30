Мясников назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Известный врач Александр Мясников высказал мнение о том, что абсолютных противопоказаний к вакцинации от коронавируса очень мало. Он назвал одно противопоказание: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины.

Доктор отметил, что закон вакцинации таков: прививку надо делать тем, кому не делать опаснее. Так, пожилые люди с диабетом или аллергией способны перенести аллергические реакции, однако без вакцины не будут защищены. Как сказал врач, с аллергией все-таки можно справиться, а вот без защиты от коронавируса пожилой человек может заразиться и умереть. Другое дело, если речь идет о молодом человеке с аллергией. В таком случае решение следует принимать индивидуально.

Мясников также подверг критике рекомендации Минздрава, в которых сказано, что место инъекции нельзя мочить и следует отказаться он препаратов, угнетающих иммунную систему за 1 месяц до и 1 месяц после вакцинации.

То есть четверть пожилых пациентов группы риска не смогут пройти вакцинацию, так как они не прервут на два месяца лечение таких недугов, как ревматоидный полиартрит, волчанка, склеродермия, ревматоидная полимиалгия, васкулит, псориас, заметил Мясников.

Ранее проведенные исследования показали, что эта группа пациентов должна быть вакцинирована, подчеркнул врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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