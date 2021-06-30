СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне рассматривают в качестве препарата для того, чтобы привиться, именно ее. Но это у них не получается. Граждане сетуют на то, что «объездили пол-Москвы», а «Ковивак» во всех пунктах уже закончился. Жители Петербурга также столкнулись с нехваткой.

Некоторые россияне утверждают, что записываются на вакцинацию и ждут эту вакцину по четыре недели. Так в чем же популярность «Ковивака», почему «охотятся» именно за ним?

Россияне выбирают его потому, что считают самым безопасным из всех существующих. О вакцине много положительных отзывов в Сети, что тоже во многом определяет результат выбора, пишет «Лайф» .

Ажиотаж вокруг «КовиВак» вызван еще и тем, что препарат содержит в себе «убитый» вирус, который, попадая в организм, практически не наносит никакого вреда и почти не вызывает «серьезных побочек».

Производитель вакцины заявляет, что препарат выпускается в плановых объемах, но планируется постепенно их наращивать. Россияне с нетерпением ждут, когда это произойдет, чтобы вакцины хватало всем.

Не все понимают такую «охоту» и утверждения о «мягкости». Это не совсем корректно по отношению к другим препаратам, и не только.

«Утверждать, насколько вводимый при вакцинации препарат может быть "мягким", ни один медицинский работник, скорее всего, не возьмется. Поскольку в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей один и тот же препарат может по-разному ощущаться разными людьми», — заявил врач общей практики Рихард Бакаев.

По его мнению, право выбора в случае с вакцинами более необходимо россиянам с хроническими заболеваниями. Врач в таких случаях будет подбирать вакцину, которая вызовет наименьшую негативную реакцию организма.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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