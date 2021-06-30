Профессор Ершов рассказал, когда вакцинация от коронавируса может быть опасной

Сегодня, 13:24

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Профессор Ершов рассказал, когда вакцинация от коронавируса может быть опасной

Доктор медицинских наук Антон Ершов назвал причины, по которым вакцинация от коронавируса может быть предельно опасной для организма. Профессор отметил, что тяжелые последствия могут возникнуть тогда, когда при достаточно высоком уровне антител, человек проходит иммунизацию против COVID-19, передает «Life.ru».

Профессор Антон Ершов раскрыл, что в случае вакцинации человека с уже достаточно эффективным титром антител, может возникнуть гипериммунизация — а она чревата серьезными последствиями. Эксперт напомнил, что согласно системы Abbott, оптимальный титр антител должен находиться на отметке 4800.

«Если тест-система демонстрирует показатель в 1500 и ниже, значит эффективность выработанного иммунитета практически отсутствует. Однако если антитела находятся выше уровня 4800, это также чревато очень серьезными осложнениями», - сообщил Ершов.

Профессор отметил, что если значительно превысить количество иммуноглобулинов, это может вызвать ухудшение проходимости мелких сердечных капилляров и некоторых структур тканей и внутренних органов. Также опасные последствия может вызвать и неправильная процедура непосредственно вакцинации — если инъекция была проведена в кровеносный сосуд, а не в мышечную ткань, это значительно повышает риски тромбообразования.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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