Врач-терапевт назвала три причины для вызова врача после прививки от коронавируса COVID-19

О том, какие симптомы требуют медицинского вмешательства после вакцинации от коронавируса, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она сообщила, что озноб, температура, слабость или аллергия могут действительно появиться после первого этапа вакцинации, передает Вечерняя Москва . Зачастую эти симптомы проходят за сутки, либо после применения симптоматической терапии.

Но не стоит заниматься самолечением, если после вакцинации появилось затруднение дыхания.

«Нужно вызывать врача и принимать экстренные меры, чтобы человек раздышался. Критическое состояние», — подчеркнула Лапа.

Также необходимо обратиться к врачу, если более двух дней не удается сбить температуру даже с применением жаропонижающих или противовоспалительных.

Скованность тела после вакцинации – это еще один повод оперативно обратиться к доктору, подчеркнула Лапа.

Она отметила, что не стоит опасаться вакцинации, поскольку она позволяет снизить вероятность заражения коронавирусом. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, и если противопоказаний для вакцинации нет, риск осложнения после получения прививки минимальный.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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