Врач-терапевт назвала три причины для вызова врача после прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 15:29

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Врач-терапевт назвала три причины для вызова врача после прививки от коронавируса COVID-19

О том, какие симптомы требуют медицинского вмешательства после вакцинации от коронавируса, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она сообщила, что озноб, температура, слабость или аллергия могут действительно появиться после первого этапа вакцинации, передает Вечерняя Москва. Зачастую эти симптомы проходят за сутки, либо после применения симптоматической терапии.

Но не стоит заниматься самолечением, если после вакцинации появилось затруднение дыхания.

«Нужно вызывать врача и принимать экстренные меры, чтобы человек раздышался. Критическое состояние», — подчеркнула Лапа.

Также необходимо обратиться к врачу, если более двух дней не удается сбить температуру даже с применением жаропонижающих или противовоспалительных.

Скованность тела после вакцинации – это еще один повод оперативно обратиться к доктору, подчеркнула Лапа.

Она отметила, что не стоит опасаться вакцинации, поскольку она позволяет снизить вероятность заражения коронавирусом. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, и если противопоказаний для вакцинации нет, риск осложнения после получения прививки минимальный.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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