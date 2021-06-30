Попова считает, что пандемия COVID-19 будет не последней

На текущий момент уже не остается сомнений в том, что COVID-19 - не последнее испытание для человечества. Об этом сегодня, выступая с речью на Московском урбанистическом форуме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия», – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Анна Попова уже предупреждала россиян о том, что человечеству следует быть готовыми к новым вызовам.

Но сегодня главная задача любой страны - обуздать пандемию коронавируса, с которой мир живет уже второй год.

В России темпы вакцинации оставляют желать лучшего. К тому же, угрозу во время пандемии представляет переизбыток информации и фейки, которые распространяются по сети едва ли не со скоростью звука.

Антипрививочники своими надуманными историями вводят население в заблуждение, что приводит к замедлению вакцинации и более быстрому распространению вируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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