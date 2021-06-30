Доктор Мясников разъяснил, надо ли прививаться гражданам с высоким уровнем антител

Сегодня, 11:19

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Доктор Мясников разъяснил, надо ли прививаться гражданам с высоким уровнем антител
Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил, стоит ли россиянам, переболевших коронавирусом, у которых сейчас высокий уровень антител, прививаться.

В своем Telegram он отметил, что высокий титр, вне всякого сомнения, указывает на то, что защита на данный момент имеется. Но, подчеркивает он, стоит осознавать, что «сегодня вы прививаетесь на осень».

Клеточный иммунитет и количество антител к периоду холодов снизятся. В случае повторного столкновения с коронавирусом организму потребуется порядка 48 часов, чтобы начать выработку новых антител. Этого времени вирусу будет достаточно для того, чтобы нанести ощутимый вред.

Мясников напомнил, что при первичной вакцинации антитела начинают формироваться примерно через неделю, при ревакцинации - быстрее.

При этом доктор подтвердил, что и после вакцинации можно заболеть. Однако подобных случаев в стране регистрируется совсем немного, передает «Алтайская правда».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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