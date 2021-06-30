Минздрав Великобритании назвал частые симптомы дельта-штамма коронавируса

Сегодня, 09:34

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Минздрав Великобритании назвал частые симптомы дельта-штамма коронавируса

Минздрав Великобритании назвал частые симптомы дельта-штамма коронавируса. Ведомство обращает внимание на то, что кашель больше не может считаться одним из ключевых признаков, указывающих на заражение COVID-19, передает издание Nine News.

Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы, меняются и его симптомы. Так, люди, у которых определяется дельта, жалуются в большинстве своем на головные боли, насморк и боли в горле. Лихорадка продолжает оставаться одним из симптомов, указывающих на заражение COVID-19. В том числе и дельта-штаммом.

В целом, отмечают в ведомстве, симптомы стали гриппоподобными, что является проблемой, так как многие люди даже не подозревают, что они заражены коронавирусом. Лабораториям приводится проводить тестирования всех, кто сталкивается с подобной симптоматикой.

Данные из стран, охваченных вспышкой дельта-штамма, указывают, что он легче, чем ранее, распространяется среди детей. Что, в целом, прогнозируемо, так как этот вариант вдвое заразнее, чем первоначальная вариация.

Сейчас многие заражаются коронавирусом даже через мимолетные контакты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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