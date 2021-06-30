Доктор Мясников: бодипозитив - это зло

В эфире «Откройте, Давид!» на YouTube врач Александр Мясников призвал зрителей не любить себя. Перед этим речь шла о бодипозитиве и отрицательном отношении медика к этому движению. Мясников уверен, что бодипозитив - это зло.

Это общественное движение выступает за то, чтобы человек комфортно себя ощущал в любом своем теле, при любом внешнем виде. Однако доктор заявил, что отталкивающий внешний вид представителя подобного движения, наоборот, должен заставить его влюбиться в спорт.

«Человек должен себя не любить. Я ночью иду в туалет, прохожу мимо зеркала, смотрю: плечики опущенные, живот торчит, весь какой-то мерзкий... И вот это мне дает силы», — преподнес доктор мотивацию к занятиям спортом.

В то же время Мясников не стал скрывать плюсы бодипозитива, в частности, помощь в борьбе с булимией.

«Конечно, надо воспринимать себя как есть, только не уйти в ту крайность, что «я толстая и я такая хорошая». Вот у меня торчат, извиняюсь, «попины уши» — и это хорошо», — подчеркнул доктор.

Он признался, что к бодипозитивным людям он относится с неприязнью и завистью.

«Почему я должен мучиться от голода и часами тренироваться, а он ест пельмени и ни о чем не думает? Я тоже так хочу, но не могу», — сыронизировал врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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