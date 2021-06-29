В России стартовала ревакцинация от коронавируса

Сегодня, 20:39

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В России стартовала ревакцинация от коронавируса

С 1 июля в России стартовала ревакцинация, которая необходима из-за ряда факторов, таких как недостаточный коллективный иммунитет, сложная эпидемическая ситуация и распространение очень заразного штамма «дельта плюс». В Москве повторную прививку можно сделать без предварительной записи в некоторых павильонах «Здоровая Москва».

С 5 июля добавятся 12 городских поликлиник, где ревакцинация пойдет уже по записи. Порядок проведения ревакцинации таков: повторно прививаться рекомендуют через полгода после первой прививки или после перенесенного заболевания. При этом уровень антител не важен, так же как и тип первоначальной прививки. Как отметил Анатолий Альштейн, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, достаточно получить вакцину по определенной схеме. При ревакцинации будут использовать любую из российских вакцин.

Пока ученые не определили, каким должен быть титр антител для защиты организма без прививки, когда уровень можно считать высоким или низким. Однако вирусологи и врачи уверяют, что сейчас это не столь важно. Экстренная вакцинации будет проходить на протяжении полугода. А с улучшением ситуации повторную прививку можно будет делать с интервалом в год. Вирусологи отмечают, что через какое-то время ревакцинации перестанут уделять такое внимание, как сегодня.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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