Вирусолог Шестопалов назвал опасные места для заражения коронавирусом летом

Пляжи, бассейны, аквапарки и аттракционы - потенциально опасные места в плане вероятности заражения коронавирусом. Об этом в беседе с «Комсомолкой» заявил заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Специалист подтвердил, что на жаре вирус погибает, но все же вероятность его присутствия на лежаке исключить нельзя, посему лучше обработать его дезинфектором.

Вирусные частицы могут находиться на пледах или полотенцах, которые можно взять в аренду в местах отдыха. Поэтому их все же лучше приносить с собой из дома, говорит врач.

На пляже ни в коем случае нельзя забывать о соблюдении социальной дистанции, дополнил коллегу Артем Стрельников, заместитель главврача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. Он отметил, что опасность аквапарков и открытых бассейнов таится в больших очередях при входе и массовом скоплении отдыхающих в душах и раздевалках.

«Маску там никто носить не будет. Поэтому заразиться коронавирусом в таких условиях очень легко», — предупредил Стрельников.

Существует вероятность заразиться коронавирусом и на аттракционах, потому как неизвестно, кто сидел ранее в кабинке колеса обозрения, и после каждого круга она не обрабатывается.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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