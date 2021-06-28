Доктор Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

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Александр Мясников, врач-кардиолог и ведущий программ о здоровье на российском телевидении, в эфире канала «Россия-1» рассказал об опасности, которую представляет для здоровья красное мясо. Он призвал россиян не увлекаться шашлыками, а также таким блюдом, как жаркое - ключевой ингредиент способен привести к развитию онкологических заболеваний.
«Рак кишечника традиционно идет к мясу. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается», — поведал доктор Мясников.
Это, конечно, не значит, что от красного мяса следует полностью отказаться. Употреблять его можно, но в ограниченных количествах - не более двух-трех раз в неделю.
То же самое касается и колбас, что давно общеизвестно. Интересно, что в ходе программы доктор Мясников высказался на тему так называемых вегетарианских колбас и сосисок. Он считает, что подобные продукты «отвратительные на вкус» и, судя по всему, являются бесполезными.
Врач полагает, что истинные вегетарианцы не кушают продукты, которые по внешнему виду схожи с мясными.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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